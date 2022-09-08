تركيا: سياسة الغرب مستفزّة لروسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السياسة التي ينتهجها الغرب تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا «قائمة على الاستفزاز».

وقال أردوغان للصحافيين في بلغراد: «ينتهج الغرب سياسة قائمة على الاستفزاز، يتردد أنه يتم إرسال أسلحة، إنهم يرسلون الخردة التي بحوزتهم إلى أوكرانيا»، دون تسمية دولة بعينها.

وأضاف أردوغان في أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: «لن يحصل أحد على نتائج طالما أنه يسعى جاهداً لإبقاء هذه الحرب دائرة من خلال الاستفزازات».

واعتبر الرئيس التركي أن «خطأ» أوروبا هو أنها «استهانت» بروسيا، ما يعني أن أوروبا هي المسؤولة عن أزمة الطاقة التي تعانيها.