ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجوم إلكتروني

قطعت ألبانيا الأربعاء علاقاتها الدبلوماسية مع إيران متّهمةً إياها بهجمات إلكترونية كبيرة ضدها، وفق مأ أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في بيان.

وقال رئيس وزراء الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان، إن تيرانا "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري"، مشيرًا إلى هجوم إلكتروني وقع في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية.

وأضاف أن "تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبّرتها ورعتها" طهران.