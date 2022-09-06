مقتل 4 أشقاء أطفال بانفجار لغم في سورية

قتل أربعة أطفال أشقاء، أمس، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب، داخل منزل في بلدة في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد أحد أفراد العائلة، ومصدران طبيان لوكالة فرانس برس.

وتعد الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب في سورية. ورغم الهدوء على جبهات القتال، لايزال ضحايا تلك الأجسام القاتلة في ارتفاع، إذ توثّق الأمم المتحدة مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يومياً بسببها.

وقال أحد أفراد العائلة (أبودحام المحمّد)، إن أربعة من أبناء شقيقته، ثلاث بنات وصبي، توفوا، مشيراً إلى أنهم انتقلوا إلى المنزل قبل أسبوعين فقط.