زيلينسكي: بحثت نتائج بعثة وكالة الطاقة الذرية مع ماكرون

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على "تويتر" أنه ناقش نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين.

وكتب زيلينسكي "أجريت محادثات مفصلة استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف "أطلعته على الوضع في الجبهة ومسار مواجهة الجيش الروسي. تم تنسيق المزيد من الدعم الدفاعي من فرنسا. وتبادلنا التقييمات لنتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (إلى محطة زابوريجيا النووية)".