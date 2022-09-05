مقتل 6 أشخاص وإصابة 9 إثر وقوع زلزال بقوة 3ر5 درجة بأفغانستان

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عدة أقاليم في أفغانستان من بينها كابول، بحسب ما أوردته قناة "طلوع نيوز" الاخبارية.

وقال مسؤول محلي في إقليم كونار إن الزلزال الذي وقع في منطقة "نورجول" بالاقليم، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، كما دمر عشرات المساكن في الكثير من مناطق الاقليم.

وأفادت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية بأن مركز الزلزال كان في جلال آباد، عاصمة إقليم نانجارهار في شرق البلاد، ووقع في الساعة 0227 صباحا بالتوقيت المحلي.