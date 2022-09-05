5 مليارات يورو مساعدات أوروبية لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، أمس، إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، لدعم الاقتصاد والجيش، والاستعداد لحلول فصل الشتاء.

وقال شميهال، في بيان عبر موقع «تليغرام»، قبيل محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «سيساعد هذا في ضمان استقرار اقتصادنا ودعم الجيش.. وفي موسم الشتاء».

وتوقع شميهال أن تزوّد ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة.