فصل محطة زابوريجيا النووية عن خط الكهرباء الرئيسي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، أن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا فُصلت عن آخر خطّ كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية، وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط.

وقالت الوكالة في بيان إن "محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقدت مرة جديدة اتصالها بآخر خطّ كهربائي خارجي كان لا يزال يربطها بالشبكة، لكن المنشأة تواصل تزويد الشبكة بالكهرباء بواسطة خطّ احتياطي، وفق ما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الموقع اليوم".