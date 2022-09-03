مراسم جنازة محدودة لغورباتشوف في موسكو وبوتين أبرز الغائبين

بعد أربعة أيام من وفاته، تقام السبت مراسم جنازة وسمت بـ "المحدودة" لميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفياتي. وفيما أفاد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يحضر الحدث بسبب "ارتباطات"، لم يعلن أي زعيم أجنبي حضوره إلى موسكو للمشاركة في الجنازة، باستثناء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي قالت حكومته إنه سيشارك في "تكريم" غورباتشوف.

ويحظى غورباتشوف الذي وصل إلى السلطة في 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 عند محاولته إنقاذه مع إصلاحات ديمقراطية واقتصادية.

وأدى انهيار الاتحاد السوفياتي الذي وصفه بوتين بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين" إلى انتهاء الحرب الباردة.

ورغم الإصلاحات الكبرى التي قام بها من أجل حرية التعبير، حمله العديد من الروس مسؤولية انهيار قوة عظمى وسنوات من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تلت ذلك.