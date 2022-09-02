بريطانيا تعلن عن قتال عنيف جنوب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، إن القتال العنيف مستمر في الجزء الجنوبي من أوكرانيا ويشمل قصفا في منطقة إنرهودار بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وبدأت موسكو فى الأول من سبتمبر مناوراتها العسكرية الاستراتيجية فى شرق البلاد، والتي يطلق عليها تدريبات فوستوك، أي شرق، والتى ستنتهى فى الخامس من سبتمبر.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه بالرغم من أن روسيا قالت إن 50 ألف جندي سيشاركون في التدريبات، فمن المستبعد أن يشارك أكثر من 15 ألفا هذا العام.