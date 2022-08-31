محكمة باكستانية تطالب عمران خان بإيضاح كتابي لتصريحات بحق قاضية

طالبت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان، بتقديم إيضاح كتابي بشأن تصريحاته الغاضبة ضد قاضية كانت قد رفضت كفالة لمساعد مقرب من خان في الوقت الذي تواصل فيه بحث الشروع في إجراءات تتعلق بازدراء المحكمة ضد خان.

وطالبت لجنة قضائية مكونة من خمسة قضاة بقيادة رئيس القضاة أطهر منة الله، اليوم الأربعاء، خان بأن يقدم ردا في غضون أسبوع يشرح فيه السبب وراء ضرورة عدم توجيه اتهام إليه بازدراء المحكمة، حسبما قال رؤوف حسن، مساعد خان عبر الهاتف.

وفي رد مكتوب أمس الثلاثاء أبلغ خان المحكمة أنها اصدرت حكماً مسبقا بشأن تصريحاته ونفى تهديد القاضية في اجتماع جماهيري في وقت سابق من الشهر الجاري. غير أنه قال إنه سوف يتراجع عن تصريحاته "إذا كانت غير لائقة"، حسبما ذكرت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبحسب تليفزيون قناة جيو نقلاً عن خبراء قانون تطالب المحكمة باعتذار من خان قبل اسقاط القضية ضده.