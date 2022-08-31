الاتحاد الأوروبي يعلّق اتفاقية تسهيل منح تأشيرات دخول للروس

اتّفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تعليق اتفاقية مُبرمة في العام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس، ما يجعل حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة، بحسب ما قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

وأعلن بوريل، الأربعاء، أن اجتماع الوزراء في براغ أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".