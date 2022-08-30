زيلينسكي يلتقي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كييف

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، في كييف، حيث وصلت تمهيداً لزيارة محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال اللقاء بحسب فيديو نشره مكتب الرئاسة: "نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام رافايل غروسي على طريق عبر ممرات آمنة لتصل إلى المحطة، وأن تقوم بكل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر كارثة نووية".

وأضاف: "إنها إحدى أولويات الأمن في أوكرانيا والعالم"، وطالب زيلينسكي المجتمع الدولي بأن يحصل من روسيا على إخلاء كامل للمحطة من السلاح ورحيل جميع العسكريين الروس وعودة هذه المنشأة إلى السيطرة الأوكرانية مع اقامة منطقة منزوعة السلاح حولها.