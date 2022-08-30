الكرملين: زيارة "الطاقة الذرية" للمحطة النووية في مصلحة روسيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تمضي زيارة من المقرر أن تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى محطة زابوريجيا النووية قدما، ووصفها بأنها في مصلحة روسيا.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في اتصال مع الصحافيين أن موسكو تأمل أن تتم الزيارة على النحو المتفق عليه.

وتابع: "لنا مصلحة في هذه الزيارة، ونحن ننتظرها منذ وقت طويل".