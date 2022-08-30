باكستان تحتاج 10 مليارات دولار لإعادة بناء ما دمره الفيضان

كشف وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي تعرضت لها مؤخرا.

وأوضح وزير التخطيط الباكستاني، لوكالة فرانس برس: "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".

وكانت مياه الفيضانات المدمرة، التي تغمر ثلث أراضي باكستان، بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلا وأتت على أراض زراعية حيوية.

وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص.