هدوء حذر في ليبيا بعد اشتباكات أسفرت عن 32 قتيلاً

عاد الهدوء إلى طرابلس اليوم الأحد غداة اشتباكات بين مجموعات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية ليل الجمعة السبت أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً و 159 جريحاً، حسب حصيلة رسمية.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الخراب الذي حل بالممتلكات العامة والخاصة وسط المدينة، ومن ضمنها مبنى البريد الرئيسي وأحد مقار السجل العقاري، بالإضافة لبعض المرافق الصحية والخدمية والمنازل والسيارات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا إلى إنهاء فوري للعنف في ليبيا وإلى حوار حقيقي لتجاوز المأزق السياسي، كما أطلقت العديد من الدول دعوات مماثلة لوقف العمليات العسكرية بشكل فوري، والحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات.