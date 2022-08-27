12 قتيلاً و87 جريحاً جراء الاشتباكات في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم السبت، أنّ المعارك التي اندلعت ليل الجمعة السبت في طرابلس أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 87 آخرين.

وتأثرت ستة مستشفيات في طرابلس جراء هذه المعارك.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

بدورها، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها قلقة للغاية بشأن الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

وقالت السفارة الأميركية بطرابلس، في بيان: "إننا نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي".