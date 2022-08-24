الكرملين: دعم مادي للأطفال في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بأوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات مالية للآباء الذين لديهم أطفال، في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، وذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب.

وسيحصل آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و18 عاما على مبلغ 10 آلاف روبل (167 دولا) لمرة واحدة، في أقاليم دونيتسك ولوهانسك وخاركيف بشرق أوكرانيا، وزابوريجيا وخيرسون جنوبي البلاد.

وقامت السلطات الروسية بمحاولات متكررة لتأمين دعم السكان في الأقاليم التي تسيطر عليها، سواء من خلال تقديم أموال أو جوازات سفر روسية.

وتزامن الإعلان عن هذه الخطوة التي وافق عليها الرئيس فلاديمير بوتين، مع ذكرى استقلال أوكرانيا، الذي تم الاحتفال به في الأماكن التي لم تسيطر عليها روسيا.