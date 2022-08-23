موسكو: قاذفتين روسيتين قامتا بدورية في بحر اليابان

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قامتا بدورية فوق المياه الدولية ببحر اليابان، بينما قالت كوريا الجنوبية إنهما دخلتا منطقة دفاعها الجوي اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدورية استغرقت قرابة سبع ساعات وأن طائرات إف-16 كورية جنوبية رافقت الطائرتين الروسيتين في بعض مراحل الجولة.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الطائرتين الحربيتين الروسيتين دخلتا المنطقة المحددة للدفاع الجوي للبلاد، وإنه اتخذ الإجراءات التكتيكية المعتادة للرد على ذلك. ولم يخض في تفاصيل.