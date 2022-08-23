أردوغان: نسعى لجمع بوتين وزيلينسكي في تركيا قريباً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى لاستضافة لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في موعد ليس ببعيد، بهدف إيجاد حل جذري للحرب بين البلدين.

جاء ذلك، في خطاب لأردوغان عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأجرت روسيا وأوكرانيا محادثات سابقة في تركيا، كما أجريتا محادثات في بيلاروس ولكنها لم تحقق تقدما بسبب رفض كييف مطالب موسكو بالاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا والاعتراف بجمهوريتي لوهانيسك ودونتيسك المعلنتين ذاتيا، وشددت أوكرانيا على عدم التخلي عن أي جزء من أراضيها.