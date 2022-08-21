مدعي المحكمة الجنائية يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم في وقت متأخر من السبت في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السودانية (سونا).

وقالت الوكالة "وصل إلى البلاد في وقت متأخر من مساء السبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والوفد المرافق له في زيارة رسمية من 20 إلي 25 أغسطس".

واضافت أن سيعقد عددا من اللقاءات مع "كبار المسؤولين في الدولة وسيقوم بزيارة إلى دارفور".

وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الانسانية وجرائم حرب اثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.