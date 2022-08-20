الدفاع المدني يعلن السيطرة الكاملة على حرائق الجزائر

أعلن الدفاع المدني في الجزائر السيطرة على كل الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر، وأودت بحياة 38 شخصاً على الأقل، وفق ما قال مسؤول في الحماية المدنية لوكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية، العقيد فاروق عاشور: «تمت السيطرة بالكامل على كل الحرائق».

وارتفعت الحصيلة المؤقتة إلى 37 قتيلاً من بينهم 11 طفلاً وست نساء في الطارف، غير أن وسائل إعلام أفادت بوفاة ضحية أخرى، هو رجل في الثانية والسبعين قضى في قالمة (الشرق).

وخلال اليومين الماضيين، تم حشد أكثر من 1700 عنصر إطفاء لاحتواء نحو 20 حريقاً أسفرت عن نحو 200 جريح، من بينهم مصابون بحروق خطرة.

وفتحت وزارة العدل تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت بعض الحرائق التي اندلعت مفتعلة.

وأعلن مكتب المدعي العام في سوق أهراس حيث لقيت أسرة بأكملها مصرعها في النيران ودُفن أفرادها أول من أمس، إلقاء القبض على أحد المخربين في غابة بالقرب من هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة. وفرّت أكثر من 350 أسرة من منازلها وتم إخلاء مستشفى في منطقة حرجية.

وأوقفت قوات الدرك ثلاثة رجال بالقرب من الطارف بتهمة إضرام النيران في محاصيل جيرانهم الزراعية، لكن السلطات لم توضح ما إذا كانت هذه النيران قد تسببت باندلاع الحرائق المروعة التي عانت منها الولاية.

ومنذ بداية أغسطس، اندلع نحو 150 حريقاً في الجزائر أتت على مئات الهكتارات من الغابات والأحراج.