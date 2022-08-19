غوتيريش يزور مدينة أوديسا ليشهد استئناف تصدير الحبوب

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مدينة أوديسا الأوكرانية، اليوم الجمعة، ليشهد استئناف تصدير الحبوب الذي انطلق مؤخرا.

وقال غوتيريش إن استئناف صادرات الغذاء عقب إبرام اتفاق مع روسيا أمر سار، لكنه أعرب عن حزنه أيضا لرؤيته أن محطات السفن بالميناء باتت خاوية عمليا، وفقا للخدمة الصحفية للأمم المتحدة.

وفي ذات الوقت، أشاد بالاتفاق الذي تم إبرامه في يوليو بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا. وذكر أن أكثر من 600 ألف طن من الحبوب تم شحنها من أوكرانيا في أقل من شهر على متن 25 سفينة.

وشدد غوتيريش على الحاجة إلى ضمان الوصول إلى الصادرات الغذائية الأوكرانية والروسية، وفقا للأمم المتحدة. وأضاف أن تصدير المزيد من الغذاء والسماد من أوكرانيا وروسيا مهم من أجل أسواق البضائع والأسعار. وأوضح أنه لم يكن يتوقع أحد أن يكون تنفيذ المبادرة سهلا.