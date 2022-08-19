الإمارات تتضامن وتعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، جراء الحرائق المنتشرة في عدد من الولايات في شرق البلاد، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفرت حرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة في الجزائر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا وضعت أمس استناداً إلى مصادر رسمية وشهادات صحافيين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلاً في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس وخمسة في سوق أهراس وامرأتين في سطيف (شرقاً) وشخص واحد في قالمة في الشرق أيضاً حسب الحماية المدنية وصحافيين محليين وتلفزيون النهار.

وأشارت صحيفة «النهار» الجزائرية على موقعها الإلكتروني إلى إعلان ولاية سوق أهراس العثور على جثث خمس ضحايا من عائلة واحدة ينحدرون من بلدية مداوروش، فجر أمس عقب حرائق الغابات التي اندلعت نهار الأربعاء، في عدد من بلديات الولاية.

وكانت الإذاعة الجزائرية اليوم نقلت عن خلية اليقظة التابعة لولاية الطارف قولها إن الوفيات في الولاية تتوزع إلى 11 طفلاً وست نساء و13 رجلاً.

وأشارت الإذاعة إلى أنه بأمر من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون وصل الوزير الأول «رئيس الوزراء» أيمن بن عبدالرحمن إلى مطار عنابة الدولي لينتقل بعدها إلى ولاية الطارف، للوقوف على الوضع والمتابعة الميدانية والمباشرة للجهود المبذولة من أجل التصدي للنيران.

وكان المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي أكد السيطرة على النيران في المناطق الأكثر اشتعالاً، مشيراً إلى أنه لم يتبق سوى حريقين بولاية الطارف تتواصل الجهود لإخمادهما.

وكشف برناوي عن «إخماد 38 حريقاً من مجموع 63 حريقاً»، مؤكداً أنه تم دعم الفرق الموجودة في النقاط المشتعلة بأكثر من 1700 عون إضافي في خطوة استباقية من المديرية العامة للحماية المدنية عقب نشرة ديوان الأرصاد الجوية والتي تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بالولايات الشرقية.

يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أعلن الأربعاء تسجيل 26 وفاة منها 24 بولاية الطارف وضحيتان بولاية سطيف، إثر الحرائق التي نشبت بعدد من الغابات عبر بعض الولايات في البلاد، كاشفاً عن تسجيل 106 حرائق أدت إلى إتلاف 800 هكتار من الغابات وهكتار من الأحراش منذ بداية الشهر الجاري.