نقل صاروخ «ناسا» الجديد إلى منصته استعداداً لإطلاقه

وصل الصاروخ الأميركي العملاق الجديد «إس إل إس» التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الأربعاء إلى منصة الإطلاق في قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، قبل إقلاعه المقرر إلى القمر أواخر الشهر الجاري.

وستمثل هذه المهمة أول رحلة في إطار برنامج «أرتيميس» الأميركي الضخم للعودة إلى القمر.

وستكون مهمة «أرتيميس 1» غير مأهولة، إذ يتمثل هدفها في اختبار الصاروخ والكبسولة «أوريون» المثبتة على رأسه لضمان قدرتهما على نقل طواقم بشرية بأمان إلى القمر اعتباراً من عام 2024.

الصاروخ المسمى SLS («سبايس لانش سيستم» أو «نظام الإطلاق الفضائي»)، قيد التطوير منذ أكثر من عقد، وسيكون الأقوى في العالم بعد تشغيله. ويبلغ ارتفاعه 98 متراً.