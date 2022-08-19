الصين سترسل قوات إلى روسيا لتمارين عسكرية

ستتوجه قوات صينية إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في بكين.

وترتبط بكين وموسكو بعلاقات دفاعية وثيقة. وقالت الصين إنها تريد دفع العلاقات الثنائية «إلى مستوى أعلى» في وقت تواجه موسكو عقوبات دولية وإدانات واسعة بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن مشاركتها في تدريبات «فوستوك» السنوية - التي قالت موسكو إنها ستُجرى بين 30 أغسطس والخامس من سبتمبر - تأتي في إطار اتفاقية تعاون ثنائي مع روسيا.