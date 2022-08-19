لجنة بمنظمة الصحة توصي بجرعة معززة ثانية من لقاح كورونا للمسنين

أوصى مجلس اللقاحات المستقل الملحق بمنظمة الصحة العالمية، للمرة الأولى، بحصول المسنين على جرعة معززة ثانية من لقاح مضاد لـ«كوفيد-19».

وشدد رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة، أليخادرو كرابيوتو أمس، في جنيف، على أن هذا لا يعني توصية بمنح جرعة معززة دورية كل أربعة أو ستة أشهر.

وتركت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة نطاق السن مفتوحاً في توصيتها، وذكرت المجموعة أنها تركت لكل دولة القرار في تحديد أصحاب الفئة العمرية الذين ترغب في منحهم جرعة معززة ثانية.

ونظرياً، يجب منح الجرعات بعد ما يراوح بين أربعة وستة شهور من الحصول على الجرعة المعززة الأولى. وعلاوة على ذلك، أوصت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لخبراء المناعة العاملين بمجال الصحة أياً كان عمرهم، بالحصول على جرعة معززة ثانية، وكذلك من يعانون من ضعف أجهزة المناعة أو من أمراض أخرى تزيد من خطر المرض الشديد بعد الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي. وفي برلين رحب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بالتوصية الجديدة الصادرة من اللجنة الدائمة للتطعيم، بتلقي جرعة تنشيطية إضافية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

وفي تصريحات لبوابة «تي-أون لاين» الإخبارية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أمس، إنه مسرور لأن اللجنة اتخذت هذه الخطوة المهمة والتي يراها ضرورية من وجهة نظره.