مدارس تطعّم طلابها ضد «الورم الحليمي» الثلاثاء

أبلغت إدارات عدد من المدارس أولياء الأمور ببدء إعطاء الجرعة الأولى من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري «HPV» لطلبة الصف الثامن، الثلاثاء المقبل 27 أكتوبر الجاري، ضمن برنامج التحصين الوطني، مؤكدة أن التطعيم سيقتصر على الطلبة المستوفين للموافقات المطلوبة، والمسجّلة لهم ملفات صحية مكتملة لدى العيادات المدرسية.

وأوضحت المدارس في مخاطبات لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن تلقي اللقاح مشروط باستكمال ولي الأمر نماذج الموافقة التي أُرسلت في بداية العام الدراسي، وتسليمها مرفقة بالوثائق والبيانات الصحية المطلوبة، بما يتيح للكوادر الطبية مراجعة التاريخ الصحي للطالب والتحقق من جاهزيته قبل إعطائه الجرعة.

وحددت الإدارات ثلاث اشتراطات صحية رئيسة قبل التطعيم، تشمل ألا يكون الطالب قد تلقى أي لقاح آخر خلال الشهر السابق، وألا يكون مريضاً وقت إعطاء الجرعة أو يخضع لعلاج بالمضادات الحيوية، إلى جانب تقديم تقرير حديث من الطبيب المعالج إذا كان يعاني مرضاً مزمناً، للحصول على الموافقة الطبية اللازمة قبل تطعيمه.

وشددت على ضرورة إخطار ممرضة المدرسة مسبقاً بأي حالة صحية أو حساسية معروفة أو علاج يتلقاه الطالب، وعدم إغفال أية معلومات قد تؤثر في قرار إعطائه اللقاح، مؤكدة أن اكتمال الموافقة الإدارية وحده لا يكفي إذا لم يستوفِ الطالب المتطلبات الصحية المحددة.

ودعت المدارس الأسر إلى متابعة أبنائها عقب التطعيم وملاحظة أي تغيرات صحية قد تطرأ عليهم، مشيرة إلى إمكانية إعطاء الباراسيتامول عند الحاجة لتخفيف الألم أو الحمى، وفق الإرشادات الطبية والجرعة المناسبة للطالب.

وأكدت ضرورة التعامل الفوري مع أي رد فعل تحسسي، وإبلاغ ممرضة المدرسة بما ظهر على الطالب من أعراض، بما يضمن توثيق الحالة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وتأتي مخاطبة الأسر مبكراً بهدف تنظيم عملية التطعيم، وتدقيق الموافقات والملفات الصحية قبل الموعد المحدد، وتجنب إعطاء اللقاح لأي طالب لم تُستكمل بياناته أو تستدعـي حالته مراجعة الطبيب المعالج، بما يضمن تنفيذ التحصين وفق الضوابط الصحية المعتمدة وبأعلى درجات السلامة.

ودعت الإدارات أولياء الأمور إلى مراجعة الملفات الصحية لأبنائهم، والتأكد من تسليم الموافقات والتقارير المطلوبة قبل الثلاثاء، والتواصل مع العيادة المدرسية عند وجود استفسار أو مستجد صحي، لضمان اتخاذ القرار المناسب بشأن التطعيم لكل طالب وفق حالته الصحية.