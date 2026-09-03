مدارس تشترط تقارير حديثة للطلبة أصحاب الأمراض المزمنة ووصفة لإعطائهم الدواء

شددت إدارات مدارس حكومية وخاصة على ضرورة تحديث البيانات الصحية للطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وإبلاغ الإدارة والعيادة المدرسية بأي أمراض مزمنة أو حالات تستدعي المتابعة، مؤكدةً أن اكتمال المعلومات الطبية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الطلبة وضمان التدخل السريع والآمن عند الحاجة.

وطالبت المدارس، في مخاطبات وجهتها إلى أولياء الأمور، واطّلعت عليها "الإمارات اليوم"، بتزويد ممرضة المدرسة بتقرير طبي حديث صادر عن الجهة الصحية المعالجة، يوضح طبيعة المرض أو الحالة الصحية، بما يمكّن العيادة المدرسية من متابعة الطالب وفق احتياجاته واتخاذ الإجراءات المناسبة داخل الحرم المدرسي.

وأكدت أن إعطاء أي دواء خلال ساعات الدوام لن يتم دون وصفة طبية واضحة، سواء تعلق الأمر بالمضادات الحيوية، أو حقن الإنسولين، أو أدوية نوبات الصرع ،أو غيرها من العلاجات، حفاظاً على سلامة الطلبة ومنعاً لأي اجتهاد في صرف الأدوية أو تحديد جرعاتها.

وحددت المدارس أربع بيانات أساسية يجب أن تتضمنها الوصفة الطبية، تشمل اسم الطالب، واسم الدواء، والجرعة المقررة، وموعد إعطائها، إلى جانب توقيع ولي الأمر على النموذج المعتمد لإعطاء العلاج خلال الدوام.

وأوضحت أن استيفاء هذه الإجراءات يتيح لممرضة المدرسة تسلّم الدواء وحفظه داخل العيادة المدرسية، وإعطاءه للطالب في التوقيت والجرعة المحددين وفق التعليمات الطبية، بما يضمن سلامة التخزين ودقة الاستخدام واستمرارية العلاج خلال اليوم الدراسي.

كما دعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الإفصاح عن أي عذر صحي يمنع أبناءهم من ممارسة الأنشطة الرياضية أو حضور الطابور الصباحي، وإرفاق تقرير طبي يثبت الحالة، حتى تتمكن المدرسة من اعتماد الإعفاء واتخاذ التدابير التي تحمي الطالب من أي مضاعفات محتملة.

وأكدت المدارس، أن فعالية الرعاية الصحية المدرسية تبدأ بدقة المعلومات التي تقدمها الأسرة، مشددةً على أهمية عدم إغفال الحالات الصحية أو إرسال الأدوية مع الطلبة من دون تسليمها إلى الممرضة واستكمال النماذج المطلوبة.

ودعت المدارس الأسر إلى سرعة تحديث الملفات الصحية وتقديم الوثائق والوصفات الطبية اللازمة، بما يعزز التكامل بين المنزل والمدرسة والجهات الصحية، ويوفر بيئة تعليمية آمنة تراعي الاحتياجات الفردية للطلبة طوال اليوم الدراسي.