فتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الخميس، فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها بعد وقوع العديد من الوفيات.

وقالت الوزارة في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية إنه "على أثر الحرائق التي مست بعض ولايات الجزائر والتي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات وإتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها إن كان إجرامياً و تحديد الفاعلين عند الاقتضاء قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية".

بدوره ، أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن الشروع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات بداية من الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الثقافة الجزائرية تعليق وتأجيل كل التظاهرات الفنية إلى وقت لاحق تضامنًا مع عائلات ضحايا الحرائق الذين وصل عددهم إلى نحو 38 قتيلاً.