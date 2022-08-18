ماكرون ومودي يتّفقان على «العمل سوياً» لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلنت باريس أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتّفقا خلال مكالمة هاتفية على «العمل سوياً لإنهاء الحرب» في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أول من أمس إنّ ماكرون ومودي ناقشا في مكالمتهما الهاتفية «الحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا وتداعياتها المزعزعة للاستقرار في بقية أرجاء العالم».

وأضاف قصر الإليزيه في بيانه أنّ ماكرون الذي استقبل مودي في باريس في مايو أكّد خلال المحادثة «عزم فرنسا على مواصلة دعمها لأوكرانيا».

وامتنعت الهند عن إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا علناً كما أنّها لم تشارك في الأمم المتّحدة في التصويت على نصّ بهذا المعنى.

لكنّ نيودلهي شاركت في يونيو في التوقيع على بيان أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يؤكّد «احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها».

وفي مواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، أكّد الرئيس الفرنسي من جديد «أهمية أن يتصرّف المجتمع الدولي بطريقة منسّقة»، بحسب بيان الإليزيه.

كما تطرّق ماكرون ومودي، وفقاً للبيان، إلى «التحدّيات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك إلى الوضع في سريلانكا».