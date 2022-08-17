قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمسجد في كابول

قال شهود والشرطة الأفغانية إن انفجارا ضخما وقع في مسجد في كابول خلال صلاة العشاء، اليوم الأربعاء، وإن هناك مخاوف من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقالت الشرطة إن هناك عدة إصابات لكنها لم تحدد عدد الضحايا. وقال مسؤول لرويترز إن ما يصل إلى 35 شخصا ربما أصيبوا أو قتلوا، وإن العدد قد يرتفع أكثر.

وقال شهود لرويترز إن الانفجار القوي سُمع في حي بشمال كابول، ودمر نوافذ مبان مجاورة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول لرويترز: "وقع انفجار داخل مسجد .. أدى الانفجار إلى سقوط ضحايا لكن الأرقام لم تتضح بعد".