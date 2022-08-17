أوكرانيا تهدد بتفكيك جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

هددت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بتفكيك جسر كيرتش الذي شيدته موسكو بتكلفة عالية لربط روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث وقعت عدة انفجارات في قواعد عسكرية روسية.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تليغرام: "هذا الجسر عبارة عن بنية غير قانونية ولم تسمح أوكرانيا ببنائه. إنه يضر ببيئة شبه الجزيرة وبالتالي يجب تفكيكه. لا يهم كيف: عمداً أم لا".

ويُعد جسر كيرتش الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو 2018 ، الممتد على طول 19 كلم، مشروعًا ضخمًا ومكلفًا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم ويرمي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد أربع سنوات على ضمها.