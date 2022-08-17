الصين تشارك في تدريبات عسكرية بروسيا

ذكرت وزارة الدفاع الصينية في بيان أن الجيش سيجري تدريبات عسكرية في روسيا ، بمشاركة الهند وبيلاروس ودول أخرى.

وأضافت الوزارة أن الصين ستشارك في هذا التدريب لتعزيز التعاون مع جيوش تلك الدول، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه لا علاقة بالمشاركة الصينية في الوضع الإقليمي والدولي الحالي.

وكانت قيادة "المسرح الشرقي" للجيش الصيني قد أكملت الأسبوع الماضي مهامها في تدريبها العسكري بالقرب من تايوان وستجري دوريات بشكل منتظم في المنطقة، حسبما ذكر مركز القيادة العسكري الإقليمي في بيان.

