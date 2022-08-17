حرائق ضخمة في شمال إيطاليا وصقلية

قال مسؤولون إيطاليون إن رجال الإطفاء الإيطاليين يكافحون حرائق ضخمة في شمال البلاد وفي جزيرة صقلية.

واستدعت السلطات العديد من وحدات الإطفاء لإخماد حريق مستعر في غابة تقع غرب مدينة ريميني الساحلية على البحر الأدرياتيكي.

واندلع الحريق في منطقة مخصصة للسير ببلدية «تشيفيتيلا دي رومانيا» في «فورلي تشيزينا»، بحسب ما ذكرته فرق الإطفاء أمس.

وقامت خدمات الطوارئ بنقل 10 أشخاص من المنطقة المتضررة إلى بر الأمان. وأظهر مقطع فيديو وجود دخان كثيف فوق المنطقة التي تنتشر بها التلال. وتسببت الرياح القوية في اشتعال النيران مراراً.

وكافح رجال الإطفاء، أمس، حريق غابات اندلع ليلاً في منطقة ترابيا الساحلية، الواقعة شرق باليرمو في جزيرة صقلية الشهيرة.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن النيران عرّضت العديد من المباني السكنية للخطر. وقد تم نقل الأشخاص إلى أماكن آمنة خوفاً من خطر انفجار أسطوانات الغاز في المباني. وكانت فرق الإطفاء تكافح النيران من الجو أيضاً.