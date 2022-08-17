كييف تتلقّى 6 مدافع «هاوتزر» من لاتفيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، أن بلاده تلقت ستة مدافع هاوتزر من لاتفيا.

وقال في تغريدة على موقع تويتر: «معاً، سوف ننتصر!»، مشيراً إلى «مدافع الهاوتزر الأميركية ذاتية الدفع طراز إم 109».

وتلقت أوكرانيا سبعة أنواع مختلفة من مدافع الهاوتزر منذ بدء الحرب الروسية عليها، لتحل محل مدافعها الثقيلة سوفييتية الصنع الأقل دقة والتي تتناقص إمدادات ذخيرتها.

يأتي ذلك، بعد أن تسلمت أوكرانيا أربع مروحيات عسكرية من لاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).