مسلحون من طالبان يفرقون تظاهرة نسائية بطلقات تحذيرية

أطلق مسلحون من طالبان النار في الهواء السبت في كابول لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

وسارت نحو أربعين امرأة يهتفن "خبز عمل حرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة.

ورفعت المتظاهرات لافتات ورددن "العدل العدل، سئمنا الجهل"، قبل تفريقهن بعنف.

وقطع مسلحون من حركة طالبان يرتدون بزات عسكرية مفترق طرق أمام المتظاهرات وبدأوا إطلاق النار في الهواء لثوانٍ.

وصوّب أحدهم بندقيته على النساء متظاهرا بإطلاق النار عليهنّ، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وطارد عناصر الحركة بعض المتظاهرات اللواتي لجأن إلى متاجر مجاورة، وقاموا بضربهن بأعقاب البنادق. كما صادروا الهواتف المحمولة من المتظاهرات.