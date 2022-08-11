مسلح يحتجز رهائن داخل أحد المصارف اللبنانية

تعرض مصرف لبناني في منطقة الحمرا لعملية لاحتجاز موظفين وعملاء، حسبما أفادت " الوكالة الوطنية للاعلام " اليوم الخميس .

ووفق الوكالة ، "دخل أحد المواطنين حرم المصرف مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع وقد شهر سلاحه في وجه مدير الفرع".

وطبقا للوكالة ، حضرت عناصر من القوى الأمنية والجيش إلى المكان.