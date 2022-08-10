أوكرانيا: تدمير 10 طائرات روسية في انفجار قاعدة شبه جزيرة القرم

قال مسؤولون أوكرانيون إنه تم تدمير ما لا يقل عن عشرة طائرات في سلسلة من الهجمات التي استهدفت قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم بالبحر الاسود، والتي كانت ضمتها روسيا في عام 2014.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات: "بعد الانفجارات التي رأيناها، من الواضح أن وحدة القوات الجوية تضررت".

وأضاف أن طائرات سوخوي سو-30 ام ومقاتلات سو -24 الروسية كانت متمركزة في القاعدة بجانب طائرة إليوشن -76 .

وكانت قاعدة ساكي العسكرية تعرضت لانفجارات أمس الثلاثاء، وقال مسؤولون في موسكو إن خرقا لقواعد السلامة من الحرائق كان السبب وراء الانفجارات.

ولم تعلن كييف مباشرة مسؤوليتها عن الهجمات، ولكن المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك قال في تغريدة: "هذه مجرد البداية".