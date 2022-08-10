"تويتر" تعلن إصلاح مشاكل تسببت في تعطل خدماتها

أعلنت شركة تويتر أنها أصلحت مشكلات تسببت في تعطل خدماتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهة صعوبات في الولوج إلى منصة التدوينات القصيرة، أمس الثلاثاء.

وقال موقع تويتر في تغريدة: "لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييرا على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك".

وهذه هي ثاني مرة تتعطل فيها خدمات الموقع لثاني شهر على التوالي، فقد عانت منصة التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعا قانونيا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو الماضي حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.