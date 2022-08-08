روسيا تبلغ أميركا بتعليق عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة، مضيفة أن موسكو لا تزال ملتزمة بجميع بنود المعاهدة.

وأضافت الوزارة أن روسيا اضطرت إلى "اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية".

وأشارت إلى أن "الشروط التي اقترحتها واشنطن تخلق مزايا أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة وتحرم فعليا

روسيا الاتحادية من حق إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".

وأبلغ الكرملين الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن الوقت ينفد للتفاوض على بديل لمعاهدة "ستارت جديدة" وأنه إذا انتهى سريانها في عام 2026 بدون بديل، فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.