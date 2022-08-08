الصين تواصل مناوراتها العسكرية بالقرب من تايوان

واصلت الصين تنفيذ مناورات عسكرية، اليوم الاثنين، بالقرب من تايوان.

وباشر الجيش الصيني تدريبات عسكرية بالذخيرة الحيّة، الخميس الماضي، غداة زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان وأثارت جدلا.

وكان من المفترض أن تنتهي المناورات الواسعة النطاق ظهر أمس الأحد، بحسب المديرية الصينية للأمن البحري، لكن المناورات تواصلت الاثنين.

وخلال الأيام الأخيرة، نظّمت الصين أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، حاشدة لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية.

وفي المقابل أعلن الجيش التايواني، اليوم الاثنين، أنه سيجري هذا الأسبوع تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم.