الأمم المتحدة: خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور من جديد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن خطر حدوث مواجهة نووية عاد للظهور بعد عقود، داعيا الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام هذه الأسلحة.

وقال غوتيريش إن أي هجوم على محطة نووية هو "شيء انتحاري" وذلك ردا على تقارير عن تجدد القصف الروسي لزابوريجيا في أوكرانيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وأدلى غوتيريش بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي في طوكيو بعد حضوره مراسم في هيروشيما لإحياء ذكرى مرور 77 عاما على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على تلك المدينة اليابانية.

كما دعا اليابان إلى وقف التمويل العام والخاص لمشاريع الفحم كجزء من التزامات البلاد في الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.