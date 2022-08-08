مسؤولة أممية: التصعيد يزيد الوضع سوءاً

أعربت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية لين هاستينجز، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر والخطير للعنف في غزة ومحيطها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن هاستينجز القول في بيان: «الوضع الإنساني في غزة متردّ في الأصل، وليس من شأن هذا التصعيد الأخير إلا أن يزيد الوضع سوءاً».

ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة أن تتوقف الأعمال القتالية لتحاشي المزيد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين في غزة وإسرائيل.

وأضافت: «يجب أن تحترم جميع الأطراف مبادئ القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز وتوخي الحيطة والتناسب».