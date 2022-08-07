الفيضانات تجتاح 3 ولايات نمساوية

تعرضت 3 ولايات نمساوية لموجة طقس سيئ، وتسببت العواصف الرعدية والأمطار الكثيفة، بأضرار مادية جسيمة بمدن ولايات سالزبورغ، تيرول، وكارنتن، حيث غمرت الفيضانات والانهيارات الطينية أقبية المنازل والطوابق السفلية، وتسببت في غلق الطرق وتوقف حركة القطارات وعزل الكثير من المدن والمناطق.

وبدأ اليوم رجال الإطفاء والدفاع المدني إزالة الطمي المتراكم على الطرق الرئيسية، وتنفيذ أعمال التنظيف ومساعدة أصحاب المنازل في إزالة الركام الذي جرفته المياه.

وأفادت الشرطة أن نهر "ريتنباخ"، فاض بسبب هطول الأمطار الغزيرة، في ولاية سالزبورغ، ما أدى لحدوث انهيارات طينية، تسببت في حدوث أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات بشرية، وذكرت مصادر الدفاع المدني أن مدن في ولاية تيرول، سجلت أرقاما قياسية جديدة بالنسبة لكميات الأمطار، بلغت نحو 100 ملم لكل متر مربع في غضون ساعة واحدة،

وأفادت تقارير أجهزة الدفاع المدني أن المياه فاضت من عدة بحيرات تقع بمحيط مدن انسبروك، ما أدى لحدوث فيضانات غمرت الشوارع وحركت تدفقات طينية سدت الطرق الرئيسية، وفي ولاية كارنتن، تسببت العواصف الرعدية المصحوبة بهطول أمطار غزيرة وبَرَد، في عدم قدرة الأرض الزراعية المنحدرة على امتصاص الأمطار، وتسببت المياه المتراكمة في غمر الطرق وتوقف حركة السير وحدوث أضرار جسيمة، استدعت قيام فرق الإطفاء والمتطوعين بتنفيذ أكثير من 200 مهمة.