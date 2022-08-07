فرنسا تسجل 33 ألفا و491 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة وفاة

سجلت فرنسا 33 ألفا و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و87 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و206 آلاف و310، والوفيات إلى 153 ألفا و497 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 150 مليونا و577 ألفا و493 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.