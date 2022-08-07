3 سفن محمّلة بالحبوب تغادر أوكرانيا

قال وزير البنية التحتية في أوكرانيا، أوليكسندر كوبراكوف، إن ثلاث سفن شحن محمّلة بالحبوب غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود، وميناء تشورنومورسك المجاور.

وبحسب السلطات الأوكرانية، ستصل السفن أولاً إلى إسطنبول لتخضع للتفتيش، ثم إلى بريطانيا وأيرلندا.

وكانت أول ناقلة حبوب تغادر ميناء أوكراني بعد أشهر من الحصار، هي السفينة رازوني التي غادرت ميناء أوديسا يوم الإثنين الماضي محمّلة بالذرة. وبعد إجراءات تفتيش عبر ممر متفق عليه من جانب الأطراف المتصارعة، تم تفتيشها في مضيق البوسفور قبالة إسطنبول قبل أن تتجه إلى ميناء طرابلس اللبناني.

وهذه الشحنات ضرورية للغاية من أجل استقرار أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، وستكتفي كييف في الوقت الحالي بثلاث عمليات إبحار فقط يومياً لدواعٍ أمنية.

وأشار خبراء إلى أن 20 مليون طن من الحبوب محتجزة حالياً ستحتاج إلى 570 سفينة شحن لنقلها من موانئ البحر الأسود.