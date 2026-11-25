أزاد عيشو - دبي

لم يكن التحدي الذي واجهته حركة التجارة في المنطقة، خلال الاضطرابات الإقليمية، مقتصراً على إيجاد موانئ بديلة لاستقبال السفن، أو توفير شاحنات إضافية لنقل الحاويات، بل تمثل في إعادة تنظيم منظومة كاملة من مسارات الشحن والنقل والتخليص والتوزيع، بما يضمن استمرار وصول البضائع إلى دولة الإمارات وأسواق الخليج العربي، ويحافظ على قدرة الشركات والمتعاملين على مواصلة الأعمال في ظل تغير ظروف الملاحة، وارتفاع الضغوط على سلاسل الإمداد.

وفي مواجهة هذه التحديات، برزت مجموعة موانئ دبي العالمية، باعتبارها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ والخدمات اللوجستية في العالم، والمسؤولة عن تسهيل نحو 10% من حركة التجارة العالمية، موظفة عمق وقوة شبكتها وانتشارها الجغرافي، بما ضمن استمرار تدفق البضائع إلى أسواق دولة الإمارات والمنطقة، والحفاظ على توافر السلع على أرفف المتاجر، ووصولها إلى ملايين المستهلكين، بما يعزز الأمن الغذائي واستقرار الإمدادات.

صورة 0 من 3 الدكتور عبدالله بوسناد: استمرارية تدفق السلع خلال الاضطرابات الإقليمية تجسد قوة النموذج الاقتصادي لدبي. أحمد يوسف الحسن: قوة دبي مركزاً بحرياً عالمياً تكمن في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية. شهاب الجسمي: ميناء جبل علي ظل محوراً رئيساً في إعادة توجيه البضائع وتوزيعها، وبقي مفتوحاً منذ بداية الأزمة.

وفي مواجهة هذه التحديات، اعتمدت موانئ دبي العالمية على توظيف شبكة الموانئ التي تمتلكها وتديرها في المنطقة، والاستفادة من علاقاتها مع خطوط الملاحة وشركاء النقل والجهات الحكومية، إلى جانب توسيع قدراتها في النقل البري والربط بالسكك الحديدية، لتشكيل منظومة متكاملة تتيح تحويل مسارات البضائع بين أكثر من بوابة بحرية وبرية، بدلاً من الاعتماد على مسار واحد.

وجاء تفعيل «الممر الأخضر»، بالتعاون مع الجمارك العُمانية، خلال نحو 72 ساعة من بدء الاضطرابات، كأحد أبرز مكونات الاستجابة، بما وفر مساراً لوجستياً وجمركياً بديلاً يربط الموانئ العُمانية، ومنها ميناء السلطان قابوس وصحار وشناص، بإمارة دبي عبر منفذ حتا.

وقال مسؤولون ومديرون لـ«الإمارات اليوم» إن الاضطرابات الإقليمية اختبرت قدرة سلاسل الإمداد على الصمود، وكشفت أن استمرارية التجارة لا تعتمد على كفاءة الموانئ وحدها، بل على امتلاك شبكة قادرة على إعادة رسم مسارات البضائع من البحر إلى البر والسكك الحديدية.

قوة نموذج دبي

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، إن «استمرارية تدفق السلع خلال الاضطرابات الإقليمية تجسد قوة النموذج الاقتصادي لدبي، وقدرتها على إعادة تشكيل مسارات التجارة بكفاءة وسرعة، وبنية تحتية متقدمة، وتكامل مؤسسي يربط السياسات الجمركية بالقدرات التشغيلية للموانئ والشركاء اللوجستيين، بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والدوائي، ويرسّخ مكانة الإمارة مركزاً موثوقاً للتجارة العالمية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «الجاهزية الاستباقية والمرونة التشغيلية ركيزتان أساسيتان في رؤيتنا الاستراتيجية، وتتجسدان في قدرتنا على استشراف المتغيرات، وتسريع اتخاذ القرار، وتكييف الإجراءات مع احتياجات التجارة، ومن هذا المنطلق، تسهم (جمارك دبي) في تطوير نموذج تجاري أكثر مرونة، تتعدد فيه خيارات الوصول إلى الأسواق، وتتكامل مساراته البحرية والبرية، بما يمنح الشركات القدرة على مواصلة أعمالها بثقة في مختلف الظروف. وهذه القدرة على تحويل الجاهزية إلى حلول قابلة للتنفيذ تمثل أحد المقومات الأساسية لتنافسية دبي».

«الممر الأخضر»

وأوضح بوسناد أن «التكامل مع موانئ دبي العالمية والجهات اللوجستية، والتعاون مع الجهات الجمركية في سلطنة عُمان، أسهما في تفعيل (الممر الأخضر) خلال 72 ساعة من بدء الاضطرابات، وإتاحة نقل الشحنات عبر مسارات بديلة إلى دبي تحت الرقابة الجمركية»، مبيناً أن دور «جمارك دبي» كان محورياً في تمكين هذا الربط، من خلال الإجراءات والتسهيلات التي أتاحت انتقال البضائع واستمرار تدفقها إلى الأسواق، بالتكامل مع إمكانات الشركاء في المناولة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف: «يجسّد (الممر الأخضر) قدرة دبي على إعادة تشكيل نموذج حركة التجارة حول تعدد المسارات وسرعة تفعيل البدائل، فعندما تتغير ظروف الشحن، تصبح القدرة على ربط المنافذ وتكييف الإجراءات عاملاً حاسماً في استمرارية الأعمال. وقد مكّننا التعاون مع شركائنا من تحويل هذه المرونة إلى تدفقات تجارية فعلية، تدعم احتياجات دولة الإمارات وتعزز دور دبي في خدمة أسواق المنطقة».

وأكد بوسناد أن أولوية إنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، وتسهيل انتقال الشحنات تحت الرقابة الجمركية، أسهما في دعم سرعة وصول السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، كما عزز توظيف منصة «شاحن»، وتقنيات التتبع والأختام الإلكترونية، كفاءة متابعة حركة البضائع، بما يدعم انسيابية الإمدادات ويحافظ على متطلبات الأمن والامتثال الجمركي.

وعن النتائج المحققة، قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، إن «(الممر الأخضر) أسهم، خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026، في تسهيل حركة أكثر من 203 آلاف و242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع، بقيمة جاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، شملت منتجات غذائية بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم».

وتابع: «بالتوازي، تعاملت (جمارك دبي) خلال الفترة نفسها مع شحنات أدوية ومستحضرات صيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، بما يعكس أهمية الدور الجمركي في دعم استمرارية إمدادات القطاعات الحيوية».

التكامل وقوة دبي

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد يوسف الحسن، أن «تكامل الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية يُشكل أحد أبرز مقومات قوة دبي مركزاً بحرياً وتجارياً عالمياً»، مشيراً إلى أن «ترابط هذه المنظومة مع الأسواق الإقليمية والدولية يعزز قدرتها على استقطاب حركة التجارة، وتلبية احتياجات الشركات والمتعاملين، ويوفر لهم المرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات في حركة التجارة».

وقال الحسن إن «قوة دبي مركزاً بحرياً عالمياً تكمن في تكامل موانئها ومناطقها الحرة وقدراتها اللوجستية وروابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية»، موضحاً أن هذه المنظومة تمنح الشركات الثقة والمرونة اللازمتين للتكيف مع تغير ظروف التجارة.

وأضاف: «التركيز ينصبّ على البناء على هذه المقومات، من خلال تعزيز قدرات ميناء جبل علي، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين، والاستثمار في شبكة تدعم نمو التجارة ومرونتها على المدى الطويل».

وفي ما يتعلق باستمرار حركة الشحن في ظل الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، أوضح الحسن أن «مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعتمد على شبكتها الإقليمية الأوسع لضمان استمرار تدفق البضائع للشركات الإماراتية»، مشيراً إلى أن موانئ الفجيرة وخورفكان وصحار وجدة تستوعب الأحجام المحولة، فيما يتمثل دور المجموعة في دعم هذه الموانئ، وضمان انسيابية حركة الشحن إلى الإمارات.

وأكد أن «المجموعة تدير الوضع الحالي من خلال استخدام ممرات جمركية باتجاه ميناء جبل علي، بدعم من حركة الشاحنات على مدار الساعة عبر شبكة طرق دبي، وبتصريح من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي».

وأوضح الحسن أن «دي بي ورلد» تحركت بسرعة لدعم المنظومة خارج نطاق محطاتها، من خلال توسيع القدرة الاستيعابية للحاويات المبردة وتوفير وحدات طاقة متنقلة لحماية شحنات الأغذية والأدوية، لافتاً إلى التعاون مع موانئ خورفكان، والفجيرة، وصحار، لتفعيل ممرات داخلية للجمرك تنقل البضائع إلى جبل علي للتخليص السريع، إلى جانب رفع وتيرة النقل البري.

ميناء جبل علي

وحول دور ميناء جبل علي في تخفيف الضغط، وإعادة توزيع البضائع في المنطقة، أكد الحسن أن الميناء لايزال ركيزة النظام وعموده الفقري للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال: «منذ بداية الأزمة جرى تحديد احتياجات دولة الإمارات من السلع الأساسية، وتوحيد الطلب بناءً على أنماط الاستهلاك المحلية، مع إعطاء الأولوية للشحنات الأساسية في مختلف مراحل العمليات، بدءاً من الرسو وعمليات ساحة الشحن، مروراً بالتخليص الجمركي، وصولاً إلى النقل البري، بهدف الحد من مدة بقائها في المناطق المزدحمة قدر الإمكان».

وأضاف: «وسّعت المجموعة سعة شاحنات التبريد، ونشرت وحدات طاقة متنقلة للحاويات المبردة تشمل ألواحاً شمسية ومولدات في الساحات المزدحمة، كما استثمرت في منافذ طاقة إضافية على المسارات الحالية، وسرّعت عمليات الشحن إلى جبل علي من خلال إجراءات التخليص المسبق وتبسيط الوثائق»، مشيراً إلى العمل مع خطوط الشحن لتخصيص سعة تحميل للسلع ذات الأولوية، استناداً إلى دراسة تفصيلية معتمدة من السلطات.

مصادر الواردات

وفي ما يتعلق بمصادر واردات الأغذية والمشروبات، قال الحسن: «تُمثل الهند وباكستان معاً نحو 30% من واردات هذه السلع عبر ميناء جبل علي»، لافتاً إلى الأهمية البالغة للخدمات الملاحية الإقليمية التابعة لموانئ دبي العالمية من البلدين في الحفاظ على استقرار هذا التدفق.

وعن الضغوط على تكاليف الشحن والتخزين والتوصيل، أوضح الحسن أن هناك ضغوطاً تصاعدية تدفعها بصورة رئيسة عوامل عالمية، تشمل تأمين مخاطر الحرب، وتغيير مسارات السفن وتعديلات الطاقة الاستيعابية، إلى جانب زيادة الطلب على النقل البري، وارتفاع تكاليف الوقود، وتعقيد حلول النقل متعدد الأنماط، وطول مسافات النقل البري، والقيود على الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل البري.

ولفت إلى أن تركيز «دي بي ورلد» محلياً ينصبّ على تقليل التكاليف التي يمكن التحكم فيها، من خلال تحسين أوقات التسليم وتجنب التأخيرات غير الضرورية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتخذ إجراءات لحماية المستهلكين، مع وجود تنسيق وثيق مع القطاع للتخفيف من تأثير هذه الضغوط عليهم.

وأكد الحسن أن أبرز أولويات «دي بي ورلد» تتمثل في حماية تدفق السلع الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والأدوية والمواد الأولية الحيوية للمصنعين، ودعم استقرار منظومة الخدمات اللوجستية الإقليمية الأوسع، بما يشمل الموانئ البديلة وشبكات النقل، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والشفافية بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الموانئ والجمارك وخطوط الشحن ومشغلو النقل البري.

شبكة نقل بري

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في مجموعة موانئ دبي العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، إن «الشركة تعاملت مع التطورات منذ بدايتها عبر تحديد البدائل المتاحة لحركة البضائع، والاستفادة من الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات والموانئ الإقليمية، إلى جانب إعادة تنظيم خطوط الربط البحري، بالتعاون مع شركات الملاحة والشركاء».

وأوضح أن «الاستجابة لم تقتصر على زيادة أعداد الشاحنات، أو تعزيز الطاقة التشغيلية في ميناء بعينه، بل استندت إلى توظيف إمكانات شبكة موانئ دبي العالمية في المنطقة، بما فيها الموانئ في جدة والهند، والقدرات البحرية وشبكات النقل التي أتاحت إعادة توجيه الشحنات وربطها بالأسواق النهائية».

وذكر الجسمي أن «المجموعة أعادت، بالتعاون مع خطوط الملاحة وشركاء النقل البحري، تنظيم بعض مسارات الربط بين الموانئ، بحيث تستقبل موانئ إقليمية السفن والشحنات، ثم تنقل البضائع إلى الموانئ الإماراتية بحراً أو براً وفق طبيعة كل شحنة ووجهتها، بدلاً من إبقاء السفن في الانتظار لفترات طويلة»، مشيراً إلى أن بعض السفن والخطوط الملاحية العالمية لا تستطيع الانتظار أسابيع، ما استدعى تخصيص مساحات في موانئ إقليمية وإيجاد حلول عملية وسريعة لإعادة ربط الشحنات بالأسواق.

وذكر الجسمي أن هذه المنظومة أسهمت في نقل أكثر من مليون حاوية نمطية خلال الفترة من الأسبوع الأول من مارس وحتى نهاية أكتوبر 2026، بين موانئ الساحل الشرقي وميناء جبل علي والأسواق المحلية، باستخدام النقل البري والسكك الحديدية. ولفت إلى أن تنفيذ عمليات بهذا الحجم تطلب تنسيقاً تشغيلياً ولوجستياً بين مواقع وموانئ وإجراءات مختلفة، مقارنة بالعمليات المعتادة داخل ميناء واحد.

وأوضح أن الشركة بنت شبكة النقل البري من الصفر، لتضم أكثر من 3000 شاحنة تديرها وتشغلها، من بينها نحو 700 شاحنة مملوكة لها، فيما بلغت حركة الحاويات عبر الممرات البرية نحو 3500 حاوية نمطية يومياً. وأكد أن توسيع الأسطول شكّل جزءاً من بناء قدرة تشغيلية جديدة، مع امتلاك الشركة المرونة لزيادة عدد الشاحنات وفق احتياجات السوق والطلب المستقبلي.

ميناء جبل علي.. محور رئيس

وأكد الجسمي أن توسيع النقل البري بهذه السرعة لم يكن ممكناً من دون تهيئة الإجراءات الجمركية. وفي هذا السياق، أشار إلى التعاون بين «جمارك دبي»، وجمارك سلطنة عُمان، في تفعيل «الممر الأخضر» خلال 72 ساعة، بما أتاح نقل الحاويات في شاحنات مختومة وتحت الرقابة الجمركية مباشرة إلى ميناء جبل علي، حيث أسهم الممر في تسهيل تدفقات تجارية بلغت قيمتها نحو 34 مليار درهم خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 يونيو 2026.

وأضاف أن «موانئ دبي العالمية» عملت مع «جمارك دبي» وجمارك عُمان، والاتحاد للقطارات، والجهات المعنية على تطوير حلول تربط النقل البحري والبري والسككي، وتحدّ من فترات انتظار الحاويات. كما استفادت المجموعة من افتتاح محطة جبل علي للسكك الحديدية، والربط مع شبكة الاتحاد للقطارات، ما أتاح نقل جزء من البضائع عبر السكك الحديدية، وتوفير خيار إضافي إلى جانب الشاحنات.

وأشار إلى أن ساحة الحاويات الفارغة في منطقة العوير، البالغة مساحتها 100 ألف متر مربع، ساعدت بدورها على تخفيف الضغط التشغيلي عن جبل علي، عبر توفير مساحة خارج الميناء لتخزين الحاويات الفارغة وإدارتها وإعادة توزيعها.

وقال الجسمي إن ميناء جبل علي ظل محوراً رئيساً في إعادة توجيه البضائع وتوزيعها، مؤكداً أنه بقي مفتوحاً وقيد التشغيل منذ بداية الأزمة، ولم يتجاوز التوقف ست ساعات، مبيناً أن الميناء يرتبط بأكثر من 80 خدمة أسبوعية تصل إلى نحو 150 ميناء حول العالم، وتزيد طاقته الاستيعابية السنوية على 20 مليون حاوية نمطية، فيما ناول 15.6 مليون حاوية خلال عام 2025.

وأضاف أن الفرق الفنية والتشغيلية واصلت صيانة المعدات والمحافظة على جاهزيتها خلال الأشهر التسعة الماضية، استعداداً لعودة الخدمات البحرية بكامل زخمها.

وأوضح أن اجتماعات مع تسعة خطوط ملاحية في آسيا أظهرت اهتماماً بالعودة إلى جبل علي، وأن التقديرات تشير إلى إمكانية استعادة الخدمات والأحجام خلال فترة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر من عودة المرور الآمن عبر المضيق، بحسب سرعة إعادة تموضع السفن وإعادة ترتيب الشبكات الملاحية.