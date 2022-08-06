استقالة مدير الاستخبارات اليونانية على خلفية فضيحة تجسّس

أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن مدير الاستخبارات اليونانية، بانايوتيس كونتوليون، استقال أمس وسط فضيحة تجسس مفترضة ضد سياسي وصحافي بواسطة البرنامج المعلوماتي غير القانوني «بريداتور».

وقال بيان إن «مدير الاستخبارات الوطنية بانايوتيس كونتوليون قدّم استقالته التي قبلها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس».

وتأتي استقالة كونتوليون الذي عُيّن في أغسطس 2019، بعد أسبوع من كشف محاولة لاستخدام البرنامج لمراقبة زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني المعارض.

كما تأتي بعد ساعات من استقالة غريغوري ديميتريادس الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء وابن شقيقته.