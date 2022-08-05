الكرملين: من حق الصين السيادي إجراء المناورات

بالتزامن مع بدء الجيش الصيني أمس أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه، أكد الكرملين، أمس، على حق الصين «السيادي» في إجراء المناورات حول تايوان.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحافيين، إن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها، وإن التوترات في المنطقة أثارتها بشكل مصطنع زيارة بيلوسي، كما أكد أن التوتر في المنطقة حول تايوان سببه زيارة نانسي بيلوسي، مشيراً إلى أنها «كانت زيارة غير ضرورية تماماً واستفزازاً غير ضروري».