أمين حلف الأطلسي: يجب ألا تبالغ الصين في رد فعلها على زيارة بيلوسي لتايوان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس إنه يجب على الصين ألا تبالغ في رد فعلها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقال ستولتنبرج لرويترز "ليس في زيارة نانسي بيلوسي ما يدعو الصين إلى المبالغة في رد فعلها أو تهديد تايوان أو استخدام لغة التهديدات".

وأطلقت الصين صواريخ متعددة بالقرب من تايوان اليوم الخميس في أكبر مناورات عسكرية تجريها إلى الآن في مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من زيارة بيلوسي.

وقال ستولتنبرج "قام مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي بزيارات لتايوان بانتظام على مر السنين، ولذلك فإن هذا (زيارة بيلوسي) ليس مبررا لأن تبالغ الصين في رد فعلها".